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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (27. April) ist es gegen 13:45 Uhr auf der Bruchstraße in Olpe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelecfahrerin gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg in Fahrtrichtung Dahl-Friedrichsthal, dabei jedoch entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite. Zeitgleich beabsichtigte ein 63-jähriger Autofahrer, von einer Grundstücksausfahrt über den Geh- und Radweg hinweg in die Bruchstraße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die 48-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw sowie am Pedelec entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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