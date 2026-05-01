Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag den 01.05.2026 kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Förder Weg in Attendorn zu einem Verkehrsunfall von einer Radfahrerin. Eine 60-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg in Richtung Grevenbrück mit einer Gruppe. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie mit ihrem Fahrrad über eine Mauer und fiel ca. 2,5 Meter tief. Die Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde die Polizei Olpe durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt.

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