Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 78-Jährigen aus Attendorn

Attendorn (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem 78-jährigen Mann aus Attendorn, der seit heute vermisst wird.

Der Mann hielt sich zuletzt in einem Krankenhaus in Attendorn auf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Zudem ist er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Personenbeschreibung:

- ca. 178 cm groß - leicht adipös - grauer Bart - kurze graue Haare - bekleidet mit grauem Pullover und Jeanshose - trägt Hosenträger

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

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