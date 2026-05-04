Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Alleinunfall auf K18 leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Samstagabend (02. Mai) ereignete sich um 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 bei Fahlenscheid. Ein 65-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und durchbrach einen Weidezaun. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

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