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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall in Lütringhausen verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (30. April) gegen 15:30 Uhr auf der Straße "An der Broke". Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 19-jähriger Kleinkraftradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er geriet von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und kollidierte dort mit dem vorbeifahrenden PKW eines 63-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Motorrollers leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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