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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht

Attendorn (ots)

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Alleinunfall in Ewig leicht verletzt. Der junge Mann hatte in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:40 Uhr auf dem abschüssigen Verbindungsweg zwischen der Straße "Ruterbusch" und dem "Petersburger Weg" die Kontrolle verloren. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand kein erkennbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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