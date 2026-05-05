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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Positiver Drogenvortest und negative Führerscheinauskunft

Olpe (ots)

Am Montagnachmittag (04. Mai) fiel eine 44-jährige Autofahrerin in Olpe auf. Polizeibeamte hatten festgestellt, dass der Termin für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs schon über ein Jahr überschritten war. Als sie die Frau gegen 13:30 Uhr auf der Bruchstraße anhielten, sollte dies jedoch nicht der einzige Verstoß gewesen sein. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau offenbar nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen möglicherweise vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Die Frau wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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