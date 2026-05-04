Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag (03.05.2026) an der König-Karl-Straße vor einer Gruppe von Frauen an seinem Glied manipuliert. Die Frauen entdeckten den Mann gegen 23.30 Uhr und alarmierten die Polizei. Der Mann flüchtete und die Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter war zirka 25 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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