POL-OE: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Olpe (ots) - Am Montagnachmittag (04. Mai) fiel eine 44-jährige Autofahrerin in Olpe auf. Polizeibeamte hatten festgestellt, dass der Termin für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs schon über ein Jahr überschritten war. Als sie die Frau gegen 13:30 Uhr auf der Bruchstraße anhielten, sollte dies jedoch nicht der einzige Verstoß gewesen sein. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau offenbar nicht mehr im Besitz der ...

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