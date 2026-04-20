Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 40-tägige Haft abgewendet

Kehl (ots)

Am 18. April 2026 wurde ein pakistanischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 36-Jährige war mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Straßburg nach Deutschland gereist. Bei der Kontrolle konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Gegen den Mann bestand zudem eine Fahndung aufgrund eines Haftbefehls wegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

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