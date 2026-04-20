PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 40-tägige Haft abgewendet

Kehl (ots)

Am 18. April 2026 wurde ein pakistanischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 36-Jährige war mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Straßburg nach Deutschland gereist. Bei der Kontrolle konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Gegen den Mann bestand zudem eine Fahndung aufgrund eines Haftbefehls wegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:04

    BPOLI-OG: Beziehungsstreitigkeit führte zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Friesenheim

    Friesenheim (ots) - Wegen einer Beziehungsstreitigkeit kam es zwischen einem 44-jährigen deutschen und einer 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am 19. April 2026 am Bahnhof Friesenheim. Zeugenaussagen zufolge soll der 44-Jährige die Frau getreten und geschlagen haben. Dabei flog ein Gegenstand der 31-Jährigen in ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:43

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

    Altenheim (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen nahmen Beamte der Bundespolizei am 20. April 2026 einen französischen Staatsangehörigen fest. Der 24-Jährige wurde in der Nacht am Grenzübergang Altenheim kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine 25-tägige Haftstrafe ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:00

    BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter in Fernreisebus festgenommen

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (16.04.26) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 39-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestanden zwei Fahndungsausschreibungen. Zum einen wurde er wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls per Haftbefehl gesucht und zum anderen bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren