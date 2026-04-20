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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

Altenheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen nahmen Beamte der Bundespolizei am 20. April 2026 einen französischen Staatsangehörigen fest. Der 24-Jährige wurde in der Nacht am Grenzübergang Altenheim kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine 25-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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