BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (16.04.26) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 39-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestanden zwei Fahndungsausschreibungen. Zum einen wurde er wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls per Haftbefehl gesucht und zum anderen bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das ...

mehr