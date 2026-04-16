Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 27-Jährige in Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 15.04.2026 an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl eine rumänische Staatsangehörige. Gegen die 27-Jährige bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls. Nach richterlicher Vorführung wurde sie heute Nachmittag ins Gefängnis gebracht.
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