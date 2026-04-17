Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 28-Jährige in Offenburg festgenommen
Offenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern (16.04.26) im Stadtgebiet Offenburg ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug. Hierbei wurde eine 28-jährige Mitfahrerin wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls per Haftbefehl gesucht. Da die kroatische Staatsangehörige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss sie nun für 50 Tage ins Gefängnis.
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