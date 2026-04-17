PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 28-Jährige in Offenburg festgenommen

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern (16.04.26) im Stadtgebiet Offenburg ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug. Hierbei wurde eine 28-jährige Mitfahrerin wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls per Haftbefehl gesucht. Da die kroatische Staatsangehörige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss sie nun für 50 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 17:00

    BPOLI-OG: 27-Jährige in Untersuchungshaft

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 15.04.2026 an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl eine rumänische Staatsangehörige. Gegen die 27-Jährige bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls. Nach richterlicher Vorführung wurde sie heute Nachmittag ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:00

    BPOLI-OG: Streit in S-Bahn führt zu Polizeieinsatz

    Gaggenau/Gernsbach (ots) - Heute (16.04)gegen Mitternacht soll es in einer S-Bahn auf der Fahrt von Karlsruhe nach Freudenstadt zu einer Streitigkeit zwischen einem 34-jährigen deutschen und einem 30-jährigen gambischen Staatsangehörigen gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der 34-Jährige auf Höhe der Haltestelle Gaggenau/Hörden daran gestört haben, dass der 30-Jährige telefonierte und soll ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:10

    BPOLI-OG: Nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft

    Offenburg (ots) - Nachdem ein 55-Jähriger ohne gültigen Fahrschein im Zug der Bundespolizei zugeführt wurde, leistete er Widerstand während der polizeilichen Maßnahmen. Ein 55-Jähriger fuhr am 12. April ohne gültigen Fahrschein in einem Fernverkehrszug. Im Bahnhof Offenburg verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei, da sich der Mann nicht ausweisen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren