BPOLI-OG: 28-Jährige in Offenburg festgenommen

Gaggenau/Gernsbach (ots) - Heute (16.04)gegen Mitternacht soll es in einer S-Bahn auf der Fahrt von Karlsruhe nach Freudenstadt zu einer Streitigkeit zwischen einem 34-jährigen deutschen und einem 30-jährigen gambischen Staatsangehörigen gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der 34-Jährige auf Höhe der Haltestelle Gaggenau/Hörden daran gestört haben, dass der 30-Jährige telefonierte und soll ...

mehr