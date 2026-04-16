Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Streit in S-Bahn führt zu Polizeieinsatz

Gaggenau/Gernsbach (ots)

Heute (16.04)gegen Mitternacht soll es in einer S-Bahn auf der Fahrt von Karlsruhe nach Freudenstadt zu einer Streitigkeit zwischen einem 34-jährigen deutschen und einem 30-jährigen gambischen Staatsangehörigen gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der 34-Jährige auf Höhe der Haltestelle Gaggenau/Hörden daran gestört haben, dass der 30-Jährige telefonierte und soll diesen zunächst beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll der deutsche Staatsangehörige den gambischen Staatsangehörigen mit einem Messer bedroht haben. Mehrere Reisende konnten den 34-Jährigen beruhigen, der daraufhin den Zug beim Halt im Bahnhof Gernsbach verließ. Bereits verständigte Streifen des Polizeireviers Gaggenau konnten ihn am Bahnsteig antreffen, festnehmen und der Bundespolizei übergeben. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Ein Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet neben Zeugenaussagen auch Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera der S-Bahn aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige auf freien Fuß entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

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