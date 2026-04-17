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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter in Fernreisebus festgenommen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (16.04.26) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 39-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestanden zwei Fahndungsausschreibungen. Zum einen wurde er wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls per Haftbefehl gesucht und zum anderen bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht. Zusätzlich wurden beim algerischen Staatsangehörigen ein verbotenes Reizstoffsprühgerät, ein Springmesser sowie eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Diesbezüglich muss er mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie das Konsumcannabisgesetz rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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