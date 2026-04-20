Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beziehungsstreitigkeit führte zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Friesenheim

Friesenheim (ots)

Wegen einer Beziehungsstreitigkeit kam es zwischen einem 44-jährigen deutschen und einer 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am 19. April 2026 am Bahnhof Friesenheim. Zeugenaussagen zufolge soll der 44-Jährige die Frau getreten und geschlagen haben. Dabei flog ein Gegenstand der 31-Jährigen in den Gleisbereich. Nachdem der Mann den Ort verlassen hatte, betrat die Frau die Gleise, um den Gegenstand herauszuholen. Die Bundespolizei veranlasste daraufhin eine Gleissperrung. Die Frau wurde aufgrund leichter Verletzungen durch einen Rettungswagen medizinisch erstversorgt. Insgesamt waren die Gleise für ca. 20 Minuten gesperrt. Die Landespolizei konnte den 44-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen.

Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Bundespolizei warnt: Wer sich unbefugt im Gleisbereich aufhält, begibt sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Immer wieder sterben Menschen durch Unachtsamkeit. Eine vermeintliche Abkürzung des Fußwegs über die Gleise führt oft eher zu einer Verkürzung des eigenen Lebens.

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