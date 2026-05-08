Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendetektiv stellt junge Diebinnen

Jena (ots)

Zwei erst zwölfjährige Mädchen sind am Mittwoch und Donnerstag in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in Jena beim Ladendiebstahl aufgefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die beiden in das Geschäft, nahmen mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabinen, entfernten dort die Etiketten und verstauten die Ware anschließend in ihren Taschen. Beim Verlassen des Geschäfts wurden die Mädchen durch Mitarbeiter angesprochen und gestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt knapp 74 Euro. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und informierte die Erziehungsberechtigten.

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