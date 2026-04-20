Polizei Aachen

POL-AC: Täter nach Straßenraub flüchtig - Kriminalpolizei ermittelt

Eschweiler (ots)

Nach einem Raub in der Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. In der vergangenen Woche war ein Mann angegriffen und verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 55-Jährige in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (am 17.04.26) gegen Mitternacht aus Richtung Wollenweberstraße in Richtung Fußgängerbrücke zur Uferstraße unterwegs. An der Fußgängerampel fielen ihm drei junge Männer auf. Kurz nachdem er an ihnen vorbeigegangen war, bekam der Mann einen Stoß in den Rücken, einen Faustschlag ins Gesicht und Tritte in den Bauch. Danach ging er verletzt zu Boden. Die Unbekannten raubten sein Portemonnaie und liefen davon: zwei entlang der Uferstraße Richtung Bergrather Straße, die andere Person entlang der Indestraße Richtung Rathaus.

Der Mann suchte selbstständig das nahegelegene Krankenhaus auf.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 m groß, schlank und sportlich sein. Sie hatten alle schwarze Kapuzenpullover, blaue Jeans und weiße Turnschuhe an.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden: unter der Rufnummer 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

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