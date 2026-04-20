Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugensuche nach versuchtem Tötungsdelikt in der Innenstadt

Aachen (ots)

Am Samstagabend (18.04.2026) ist eine 88-jährige Frau aus Aachen in der Innenstadt von einem Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte der 56-jährige Tatverdächtige die Seniorin vor einer Gaststätte in der Krämerstraße gegen 22:20 Uhr mit einem Messer. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Polizei Aachen nahmen den 56-Jährigen vorläufig fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen und sucht jetzt nach wichtigen Zeugen: Zwei bislang unbekannte junge Männer sollen die Tat vor der Gaststätte beobachtet haben. Außerdem soll der 56-jährige Tatverdächtigte im Bereich Katschhof zwei jüngere Frauen bedroht haben, bevor er die Seniorin mit dem Messer verletzte.

Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen bitten die Bevölkerung jetzt um Mithilfe. Mögliche Zeugen - insbesondere die beiden Männer und die zwei jungen Frauen - sollen sich zu den Bürozeiten unter 0241-9577 31101 telefonisch bei den Ermittlern melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise entgegen: 0241-9577 34210. (gw)

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