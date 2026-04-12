Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln
Sömmerda (ots)
In den späten Abendstunden des 11.04.2026 wurde durch Angehörige der PI Sömmerda in der Leubinger Chaussee in Wenigensömmern ein PKW angehalten. Während der Verkehrskontrolle wurde der 42-jährige Fahrer bezüglich seiner Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Der dabei durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf die Substanzen Amphetamin und Metamphetamin. Auf dieser Grundlage wurde eine gerichtsverwertbare Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Des Weiteren wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (AW)
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