Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit auf Supermarktparkplatz eskaliert

Erfurt (ots)

Gestern Abend (09.04.2026) wurde die Polizei in Erfurt zu einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Moskauer Platz gerufen. Zwei Männer im Alter von 20 und 46 Jahren waren gegen 19:00 Uhr in Streit geraten und hatten sich bereits gegenseitig verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten schlichteten den Streit. Bei der nun folgenden Personalienfeststellung wehrte sich der 20-Jährige mit Schlägen und Tritten. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nachdem seine Personalien geklärt waren, wurde dem 20-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Eine medizinische Behandlung lehnten die beiden Männer ab. Gegen den 20-Jährigen wird nun nicht nur wegen einer Körperverletzung, sondern auch wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Beamten blieben glücklicherweise unverletzt. (SO)

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