Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Bargeld hatten es Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch (08.04.2026) circa 18:00 Uhr bis Donnerstag (09.04.2026) circa 09:30 Uhr brachen die Diebe mit Gewalt in eine Wohnung in der Josef-Ries-Straße ein. Sie durchwühlten Schränke und stahlen ein mit Bargeld gefülltes Glasgefäß. Der 43-jährige Geschädigte schätzte den Wert der Beute auf etwa 1.000 Euro. Die Höhe des verursachten Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstal aufgenommen. (SO)

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