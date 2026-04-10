Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Blumenladen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda brachen Unbekannte gestern Nacht (09.04.2026) in einen Blumenladen ein. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Geschäft in Elxleben. Abgesehen hatten sie es offenbar auf Bargeld. Die Unbekannten stahlen etwa 200 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Auf ihrem Diebeszug beschädigten sie zudem einen Tisch im Verkaufsraum. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)

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