Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wohnungseinbruch in Erfurter Innenstadt
Erfurt (ots)
Gestern Vormittag (09.04.2026) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Erfurter Innenstadt ein. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zutritt in die Wohnung eines 43-Jährigen in der Allerheiligenstraße. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Ob sie etwas gestohlen haben war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. (SO)
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