LPI-EF: Wohnungseinbruch in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots) - Ein Friseursalon in der Erfurter Innenstadt wurde in der Nacht auf Donnerstag (09.04.2026) zum Ziel unbekannter Diebe. Die Täter verschafften sich zunächst mit Gewalt Zutritt zu dem Geschäft in der Barfüßerstraße. Anschließend stahlen sie vom Verkaufstresen ein iPad im Wert von etwa 350 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun ...

mehr