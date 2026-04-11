Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Schmiererein
Sömmerda (ots)
In der letzten Nacht beschmierten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in der Salzstraße in Kölleda. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 EU geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361 57 43 25100) entgegen.(TG)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell