Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Erfurt (ots)

Den Umstand, dass auf einer Baustelle am Erfurter Herrenberg über die Osterfeiertage nicht gearbeitet wurde, machten sich Unbekannte zu Nutze und entwendeten von dort ein rollbares Raumgerüst. Zudem drangen der oder die Täter durch eine offenstehende Tür in das Innere eines Gebäudes ein und entwendeten Baumaterial im Wert von ca. 3.600 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. (JP)

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