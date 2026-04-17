Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugensuche nach versuchtem Tötungsdelikt

StädteRegion Aachen/Stolberg (ots)

Im Januar dieses Jahres sind zwei junge Männer aus der StädteRegion Aachen von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt mittlerweile wegen versuchten Totschlags und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 27-jähriger Mann am 29.01.2026 (Donnerstagabend) gegen 21:15 Uhr im Stolberger Stadtteil Breinig von zwei bislang unbekannten Männern überfallen. Die Täter bedrohten und verletzten den Mann auf einem Parkplatz am Sportplatz "Schützheide" und raubten sein Auto. Bei dem Wagen handelt es sich um einen älteren grauen Audi A4.

Im Anschluss fuhren die Täter mit dem Audi A4 zu einem Autohaus in der Straße "Atzenach" im Stadtteil Büsbach. Dort griffen sie einen Bekannten des 27-Jährigen an und zerrten diesen in den Wagen. Die Täter fuhren mit dem 24-jährigen Bekannten in dem Audi auf die Autobahn A44 in Richtung Aachener Kreuz und bedrohten ihn hierbei. Aufgrund dessen soll der 24-Jährige während der Fahrt eine Tür geöffnet haben und aus dem Fahrzeug gesprungen sein, um zu flüchten.

Der Audi 4 wurde im Laufe der Ermittlungen am Freibad im Eschweiler Stadtteil Dürwiss (in der Straße "Zum Freibad") aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Aachen und die Polizei Aachen bitten die Bevölkerung jetzt um Mithilfe. Mögliche Zeugen sollen sich zu den Bürozeiten unter 0241-9577 31501 telefonisch bei den Ermittlern melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise entgegen: 0241-9577 34210. (gw)

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