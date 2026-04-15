Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch am frühen Morgen: Täter stehlen Haushaltsgeräte

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Aachen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagmorgen (14.04.2026) in ein Elektrofachgeschäft in der Straße "Grüner Weg" eingebrochen und haben eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 5 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft, indem sie ein Schaufenster zerstörten. Anschließend entnahmen sie die Geräte und transportierten diese mutmaßlich in einem Fahrzeug ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Aachen unter der Rufnummer 0241-9577 33201 (tagsüber) oder 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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