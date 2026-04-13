Polizei Aachen

POL-AC: Jugendlicher prallt mit Auto gegen Baum - zwei Insassen verletzt

Simmerath (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.04.26) sind zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Fahrzeugführer war ein 15-Jähriger aus der Eifel.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige gegen 01:20 Uhr mit dem Auto eines Familienangehörigen die Tiefenbachtalstraße in Simmerath in Richtung "Mariagrube". Auf der abschüssigen Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall kippte der PKW auf die Seite. Alle vier Insassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und flüchteten anschließend von der Unfallstelle.

Ein Zeuge meldete der Polizei den Unfall und die flüchtenden Jugendlichen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizei Aachen alle vier Insassen antreffen und kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert und altersbedingt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zwei 15-jährige weibliche Jugendliche wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wobei eine von ihnen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer und ein weiterer 16-jähriger Insasse blieben unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel wurde die Feuerwehr verständigt.

Alle Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben. Bei dem 15-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fährlässiger Körperverletzung aufgenommen. (gw)

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