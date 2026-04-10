Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Übergriff vor Nachtclub in Innenstadt

Aachen (ots)

Vor rund einem Monat (am 08.03.2026) ist ein 31-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Diskothek im Bereich Peterstraße/Hansemannplatz schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Mann zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr vor dem Eingangsbereich eines auf, als er von einem Mann auf den Hinterkopf geschlagen wurde. In Folge des Schlages fiel der 31-Jährige zu Boden und verlor das Bewusstsein. Zwei bisher unbekannte Frauen, die sich als Krankenschwestern ausgaben, leisteten dem Mann Erste Hilfe. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann durch den Angriff schwerer verletzt worden war als zunächst angenommen.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und die beiden Krankenschwestern, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat telefonisch oder per E-Mail (KK31.Aachen@polizei.nrw.de) zu melden. Während der Bürozeiten sind die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter unter 0241-9577 33101 erreichbar. (gw)

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