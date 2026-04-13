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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel - drei drohende Fahrverbote

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Am Sonntag (12.04.26) hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen wieder verstärkt Kontrollen in der Eifel durchgeführt.

Schwerpunkt war dieses Mal der Eifelbereich rund um den Rursee: so zum Beispiel auf der B266 vor der Haltestelle "Am Rösberg" und auf der L166 in Höhe Rurberger Straße.

Im Rahmen einer Vielzahl an Geschwindigkeitskontrollen wurden unter anderem ein Motorradfahrer mit 130 km/h (bei erlaubten 50 km/h) und ein Autofahrer mit 94 km/h (ebenfalls bei erlaubten 50 km/h) gestoppt. Insgesamt müssen sich drei Fahrende auf ein Fahrverbot einstellen. Fast 170-mal musste die Polizei insgesamt Maßnahmen einleiten, 44-mal gegen Motorradfahrende.

Es war die erste Kontrollaktion im Rahmen des sogenannten "Linksrheinischen Qualitätszirkels" in diesem Jahr. Neben den üblichen Geschwindigkeitsmessungen geht es im "LQZ" auch um Prävention. Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention kamen an bekannten Treffpunkten mit Fahrerinnen und Fahrern ins Gespräch, um über Gefahren aufzuklären: unter anderem in Rurberg und an der L166.

Die Polizei Aachen wird auch weiterhin Verkehrskontrollen in der gesamten StädteRegion Aachen durchführen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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