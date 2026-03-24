PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Sicherer Start in die Camping-Saison: Polizei und Dekra wiegen 70 Fahrzeuge - Experten geben wertvolle Tipps

POL-DU: Neudorf: Sicherer Start in die Camping-Saison: Polizei und Dekra wiegen 70 Fahrzeuge - Experten geben wertvolle Tipps
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg (ots)

Bereits Stunden vor Beginn der Wiegeaktion am Montag (23. März) standen die ersten Camper mit Klappstühlen und Kaffee ausgestattet auf dem Parkplatz an der MSV-Arena - bereit, ihre Fahrzeuge für die bevorstehende Reise-Saison vorzubereiten. Im Rahmen der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr bot die Polizei Duisburg, unterstützt von der DEKRA und der Verkehrswacht Duisburg, eine kostenfreie Fahrzeugwiege-Aktion an.

Bei Sonnenschein rollten insgesamt 70 Wohnmobile und Wohnwagen über die Waage. Die Aktion war nicht nur eine Gelegenheit, um das Fahrzeuggewicht zu überprüfen, sondern diente auch dazu, den Campern ein Gefühl der Sicherheit für ihre bevorstehende Reise zu vermitteln.

Neben der Wiege-Aktion hatten die Bürger nämlich auch die Gelegenheit, sich zu verschiedenen Sicherheitsthemen rund um das Thema Camping beraten zu lassen. Experten der Verkehrsunfallprävention gaben wertvolle Hinweise zu Themen wie der sicheren Beladung von Fahrzeugen, der Befestigung von Gasflaschen und der richtigen Vorbereitung auf die Reise.

Die Unterstützung durch die DEKRA und die Verkehrswacht Duisburg zeigte einmal mehr, wie wichtig ein starkes Netzwerk für die Sicherheit auf den Straßen ist. Gemeinsam setzen die Partner auf Aufklärung und Prävention, damit der Start in die Camping-Saison für alle sicher und ohne böse Überraschungen verläuft.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 14:02

    POL-DU: Dellviertel: Mann mit Drogen und Waffe erwischt

    Duisburg (ots) - Ein 28-Jähriger flüchtete in der Nacht zu Samstag (21. März, gegen 2:30 Uhr) im Bereich des Duisburger Hauptbahnhofs zu Fuß vor einer Polizeikontrolle. Beamte der Bundespolizei stellten den Mann aber kurze Zeit später. Bei ihm wurden unter anderem Medikamente, gefälschte Rezepte, Kokain und eine scharfe Schusswaffe sowie Patronen gefunden. Der Mann muss sich jetzt unter anderem wegen des Verstoßes ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:40

    POL-DU: Neudorf: Ersthelfer retten einem Mann offenbar das Leben

    Duisburg (ots) - Zwei Passanten haben Anfang März einem 71-Jährigen offenbar das Leben gerettet. Gegen 9 Uhr am Dienstag (3. März) ging bei der Leitstelle der Duisburger Polizei ein Anruf ein: Ein Senior hatte im Kreuzungsbereich der Memel- und Kettenstraße einen internistischen Notfall erlitten. Er brach auf der Straße zusammen, verlor das Bewusstsein und hatte zeitweise keinen messbaren Puls. Ein zufällig ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:20

    POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine Mitarbeiterin (52) einer Bäckerei von der Friedrich-Alfred-Straße verständigte die Polizei, weil sie zu Dienstbeginn am Montagmorgen (23. März gegen 4:40 Uhr) eine aufgehebelte Eingangstür feststellte. Das Geschäft schloss Sonntag (22. März) um 12:30 Uhr. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren