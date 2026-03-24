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POL-DU: Neudorf: Sicherer Start in die Camping-Saison: Polizei und Dekra wiegen 70 Fahrzeuge - Experten geben wertvolle Tipps

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Duisburg (ots)

Bereits Stunden vor Beginn der Wiegeaktion am Montag (23. März) standen die ersten Camper mit Klappstühlen und Kaffee ausgestattet auf dem Parkplatz an der MSV-Arena - bereit, ihre Fahrzeuge für die bevorstehende Reise-Saison vorzubereiten. Im Rahmen der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr bot die Polizei Duisburg, unterstützt von der DEKRA und der Verkehrswacht Duisburg, eine kostenfreie Fahrzeugwiege-Aktion an.

Bei Sonnenschein rollten insgesamt 70 Wohnmobile und Wohnwagen über die Waage. Die Aktion war nicht nur eine Gelegenheit, um das Fahrzeuggewicht zu überprüfen, sondern diente auch dazu, den Campern ein Gefühl der Sicherheit für ihre bevorstehende Reise zu vermitteln.

Neben der Wiege-Aktion hatten die Bürger nämlich auch die Gelegenheit, sich zu verschiedenen Sicherheitsthemen rund um das Thema Camping beraten zu lassen. Experten der Verkehrsunfallprävention gaben wertvolle Hinweise zu Themen wie der sicheren Beladung von Fahrzeugen, der Befestigung von Gasflaschen und der richtigen Vorbereitung auf die Reise.

Die Unterstützung durch die DEKRA und die Verkehrswacht Duisburg zeigte einmal mehr, wie wichtig ein starkes Netzwerk für die Sicherheit auf den Straßen ist. Gemeinsam setzen die Partner auf Aufklärung und Prävention, damit der Start in die Camping-Saison für alle sicher und ohne böse Überraschungen verläuft.

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