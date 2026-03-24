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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Ersthelfer retten einem Mann offenbar das Leben

Duisburg (ots)

Zwei Passanten haben Anfang März einem 71-Jährigen offenbar das Leben gerettet.

Gegen 9 Uhr am Dienstag (3. März) ging bei der Leitstelle der Duisburger Polizei ein Anruf ein: Ein Senior hatte im Kreuzungsbereich der Memel- und Kettenstraße einen internistischen Notfall erlitten. Er brach auf der Straße zusammen, verlor das Bewusstsein und hatte zeitweise keinen messbaren Puls.

Ein zufällig anwesender 58-Jähriger erkannte die Notlage sofort und begann mit der Reanimation. Er setzte sie fort, bis Puls und Atmung des Mannes wieder einsetzten. Eine weitere Passantin (50) unterstützte ihn dabei: Unter anderem winkte sie die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes heran und kümmerte sich um die persönlichen Gegenstände des 71-Jährigen.

Anschließend wurde der 71-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nur wenige Tage später konnte er die Klinik wieder verlassen. Ohne den Einsatz - insbesondere des 58-jährigen Ersthelfers - wäre das nicht möglich gewesen.

Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig schnelle Hilfe und Zivilcourage sind. Das schnelle Eingreifen der beiden Passanten hat maßgeblich dazu beigetragen, ein Menschenleben zu retten.

Täglich ereignen sich zahlreiche Unfälle und medizinische Notfälle, bei denen jede Sekunde zählt. Daher ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen über notwendige Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen und im Notfall eine schnelle und effiziente Erstversorgung durchführen können.

Eine innovative Möglichkeit, als Ersthelfer die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu erhöhen, bietet die Corhelper-App. Hierzu werden qualifizierte Ersthelfer, die sich in der Nähe eines Notfalls befinden, über die App alarmiert.

Weitere Informationen rund um die Corhelper-App gibt es telefonisch bei der Feuerwehr Duisburg unter 0203/308-4843, per E-Mail unter corhelper@feuerwehr.duisburg.de und online unter www.duisburg.de/microsites/feuerwehr/wir-brauchen-dich/corhelper/corhelper.php.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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