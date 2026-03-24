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Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Mitarbeiterin (52) einer Bäckerei von der Friedrich-Alfred-Straße verständigte die Polizei, weil sie zu Dienstbeginn am Montagmorgen (23. März gegen 4:40 Uhr) eine aufgehebelte Eingangstür feststellte. Das Geschäft schloss Sonntag (22. März) um 12:30 Uhr.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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