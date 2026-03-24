POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Eine Mitarbeiterin (52) einer Bäckerei von der Friedrich-Alfred-Straße verständigte die Polizei, weil sie zu Dienstbeginn am Montagmorgen (23. März gegen 4:40 Uhr) eine aufgehebelte Eingangstür feststellte. Das Geschäft schloss Sonntag (22. März) um 12:30 Uhr.
Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.
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