Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Mann droht Grillanzünder in Wohnung anzuzünden

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach Beziehungsstreitigkeiten vom Samstagabend (21. März, 22:35 Uhr) von der Neumühler Straße - Spezialeinheiten waren im Einsatz.

Zwischen einer 27-jährigen Duisburgerin und einem 28-jährigen Mann aus Essen kam es in ihrer Wohnung an der Neumühler Straße zu Streitigkeiten - mutmaßlich in Folge einer zurückliegenden Beziehung miteinander. Als der Essener Grillanzünder in der Wohnung auslegte und die Duisburgerin ihn davon abhalten wollte, gab er ihr eine Kopfnuss. Er soll ihr gedroht haben, die Wohnung in Brand zu setzen. Weil sie ankündigte, die Polizei zu rufen, ergriff er die Flucht. Die Feuerwehr war auch im Einsatz. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Seitdem ermittelte die Kriminalpolizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg. Ein Brandsachverständiger wurde angeordnet.

Ein Richter beim Amtsgericht Duisburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Esseners - der Tatverdächtige konnte dort nicht angetroffen werden.

In der Nacht zu Montag (23. März, gegen 2 Uhr) gelang es Spezialeinheiten, den Mann in der Wohnung der 27-Jährigen von der Neumühler Straße festzusetzen. Verletzt wurde hierbei niemand. Einsatzkräfte brachten den Mann zunächst in den Polizeigewahrsam - er muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen einer Bedrohung und einer Körperverletzung auseinandersetzen. Die weiteren Ermittlungen zu Tatumständen dauern weiterhin an.

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