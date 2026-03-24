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Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mann mit Drogen und Waffe erwischt

Duisburg (ots)

Ein 28-Jähriger flüchtete in der Nacht zu Samstag (21. März, gegen 2:30 Uhr) im Bereich des Duisburger Hauptbahnhofs zu Fuß vor einer Polizeikontrolle. Beamte der Bundespolizei stellten den Mann aber kurze Zeit später. Bei ihm wurden unter anderem Medikamente, gefälschte Rezepte, Kokain und eine scharfe Schusswaffe sowie Patronen gefunden. Der Mann muss sich jetzt unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer Straftat nach dem Waffengesetz mit Anzeigen auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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