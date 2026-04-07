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Polizei Aachen

POL-AC: Brand im Alexianer-Krankenhaus: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung

Aachen (ots)

Am heutigen Vormittag (07.04.2026) ist es gegen 11:35 Uhr zu einem Brand im Alexianer-Krankenhaus am Alexianergraben gekommen. Die Kriminalpolizei Aachen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Aachen gelöscht werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Feuer in einem Zimmer eines Patienten ausgebrochen. Zwei Patienten sind derzeit abgängig. Unter ihnen befindet sich der Bewohner des Zimmers, in dem der Brand ausgebrochen war. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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