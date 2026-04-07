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Polizei Aachen

POL-AC: Raub auf Mobilfunkgeschäft - Täter flüchten ohne Beute

Stolberg (ots)

Am vergangenen Wochenende überfielen zwei Personen ein Mobilfunkgeschäft in der Einkaufspassage an der Zweifaller Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten am Samstag (04.04.2026) zwei unbekannte Personen gegen 13:45 Uhr das Geschäft für Mobilfunkgeräte. Einer der Täter riss ein Regalbrett mit hochwertigen Mobiltelefonen aus der Auslage, während der andere eine Mitarbeiterin des Ladens bedrohte. Die Täter flüchteten mit dem Regalbrett und den Mobiltelefonen aus dem Laden. Ein Passant versuchte noch, den Tätern im Bereich der Einkaufspassage den Weg zu versperren, woraufhin diese das Regalbrett mit den Mobiltelefonen fallen ließen.

Anschließend flüchteten die Täter in einem schwarzen Audi, der in der Nähe der Einkaufspassage stand. Am Steuer des Wagens wartete offenbar ein mutmaßlicher dritter Komplize.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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