Polizei Aachen

POL-AC: Zigarettenautomat gesprengt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

Am Freitag (03.04.2026) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Birkengangstraße gesprengt. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 23:50 Uhr hatten mehrere Zeugen einen lauten Knall aus dem Bereich Birkengangstraße wahrgenommen und zwei maskierte Personen beobachtet, die in Richtung Oststraße flüchteten.

Die beiden Täter sollen ca. 1,75 - 1,85 m groß und vollständig dunkel gekleidet gewesen sein. Auf der Oberbekleidung war bei einem der Täter hinten ein auffälliges weißes Muster aufgedruckt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: zu den Bürozeiten unter 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

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