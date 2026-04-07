Polizei Aachen

POL-AC: Täter nach versuchtem Straßenraub flüchtig - Kriminalpolizei ermittelt

Eschweiler (ots)

Am vergangenen Sonntag (05.04.2026) hat ein Unbekannter versucht, eine Passantin auf der Aachener Straße auszurauben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter einer 20-jährigen Frau aus Eschweiler gegen 13:00 Uhr im Bereich der Aachener Straße ihr Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab die Frau das Handy nicht frei, woraufhin sie von dem Täter gegen den Oberkörper geschlagen wurde. Die 20-Jährige packte den Mann daraufhin am Kragen und versuchte ihn festzuhalten. Der Täter konnte sich jedoch befreien und flüchtete unerkannt ohne Beute. Der Mann soll ca. 1,60-1,65 m groß gewesen sein, dunkle kurze Haare gehabt und ein türkises T-Shirt getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Raubs und anschließender Körperverletzung aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: zu den Bürozeiten unter 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

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