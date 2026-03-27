Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 83-jährige Frau aus Mudersbach vermisst

Koblenz (ots)

Am 23.03.2026, vermutlich gegen 10:00 Uhr, verließ die vermisste Brigitte S. ihr häusliches Umfeld in der Ortslage Mudersbach. Es wird angenommen, dass sie sich wie jeden Tag in Richtung der Bushaltestelle "Niederschelden Weiher" begeben hat, um mit der Linie C101 nach Siegen-Eiserfeld, Siegen oder weiter nach Siegen-Weidenau (NRW) zu fahren. Die Vermisste war wochentags fast täglich und ausschließlich mit dem Bus unterwegs und besitzt ein Seniorenticket. Derzeit liegen keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor, eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden. Beschreibung: ca.154 - 156 cm Schuhgröße 35 schlanke, zierliche Figur kurze blonde Haare blau-graue Augen Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/CAYHY36 eingesehen werden. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741 926 0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

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