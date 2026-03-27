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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 83-jährige Frau aus Mudersbach vermisst

Koblenz (ots)

Am 23.03.2026, vermutlich gegen 10:00 Uhr, verließ die vermisste 
Brigitte S. ihr häusliches Umfeld in der Ortslage Mudersbach.
Es wird angenommen, dass sie sich wie jeden Tag in Richtung der 
Bushaltestelle "Niederschelden Weiher" begeben hat, um mit der Linie 
C101 nach Siegen-Eiserfeld, Siegen oder weiter nach Siegen-Weidenau 
(NRW) zu fahren.
Die Vermisste war wochentags fast täglich und ausschließlich mit dem 
Bus unterwegs und besitzt ein Seniorenticket.

Derzeit liegen keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor, eine 
hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung:
ca.154 - 156 cm
Schuhgröße 35
schlanke, zierliche Figur
kurze blonde Haare
blau-graue Augen
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/CAYHY36 eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741 926 0 oder jede 
andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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