Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Raubüberfall auf Bankfiliale in der Koblenzer Innenstadt - Täter festgenommen

Koblenz (ots)

Am heutigen Donnerstag, 26.03.26 wurde die Polizei Koblenz gegen 12.05 Uhr über einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale am Altlöhrtor in Koblenz in Kenntnis gesetzt. Nachdem der Täter, ein 62-jähriger Mann, die Filiale verlassen hatte, konnte dieser durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikräfte bei einer günstigen Gelegenheit im Nahbereich der Bank widerstandslos festgenommen werden. Bei der verwendeten Schusswaffe handelte es sich um eine Spielzeugpistole. Eine Gefahr für das Bankpersonal oder Passanten bestand nicht. Im Rahmen des Überfalls wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

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