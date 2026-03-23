PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Simmern - Einladung für Medienvertreter

Koblenz (ots)

Am Freitag, 27.03.26, findet in den Räumlichkeiten der

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis
Großer Sitzungssaal
Ludwigstr. 3 - 5
55469 Simmern

um 11 Uhr die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der 
Polizeiinspektion Simmern, Herrn Polizeirat Dennis Litz, statt.
Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgängerin, Polizeirätin Katinka 
Schneider, verabschiedet.
Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter  
service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021
(-50020, -50022) anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 13:30

    POL-PPKO: Fahndung nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Neuwied

    Koblenz (ots) - Am 07.02.2026 kam es zwischen 05:20 Uhr und 05:30 Uhr zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in der Augustastraße Neuwied. Hierbei wurde die Geschädigte von einem unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und ihres Handys aufgefordert. Die Geschädigte schrie um Hilfe woraufhin der Täter in Richtung ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 20:17

    POL-PPKO: Fahndung nach Diebstahl mit anschließender Verwertungstat

    Rheinbrohl (ots) - Am 26.02.2026 zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der Lidl-Filiale in Rheinbrohl zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten dort die Geldbörse der Geschädigten.  Am gleichen Tag wurde mit der EC-Karte des Opfers in der Sparkasse Rheinbrohl um 15:10 Uhr und 15:11 Uhr Geld abgehoben. Auf den Videoaufnahmen ist eine augenscheinlich weibliche Täterin erkennbar. Diese trägt eine Mütze, ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 16:19

    POL-PPKO: Lahnstein - Beendigung der Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 in Lahnstein

    Koblenz (ots) - Bezug: Unsere bisherigen Pressemeldungen vom 16. und 18.03.2026 Die Übung in der Rittersturz-Kaserne ist beendet. Die Erfahrungen des Tages werden in der Folge zusammengetragen und ausgewertet. Sie bieten den beteiligten Sicherheitsbehörden eine wesentliche Grundlage für die Planung von Entscheidungsprozessen und Reaktionsmustern im Ernstfall. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren