POL-PPKO: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Simmern - Einladung für Medienvertreter

Rheinbrohl (ots) - Am 26.02.2026 zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der Lidl-Filiale in Rheinbrohl zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten dort die Geldbörse der Geschädigten. Am gleichen Tag wurde mit der EC-Karte des Opfers in der Sparkasse Rheinbrohl um 15:10 Uhr und 15:11 Uhr Geld abgehoben. Auf den Videoaufnahmen ist eine augenscheinlich weibliche Täterin erkennbar. Diese trägt eine Mütze, ...

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