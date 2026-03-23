POL-PPKO: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Simmern - Einladung für Medienvertreter
Koblenz (ots)
Am Freitag, 27.03.26, findet in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Großer Sitzungssaal Ludwigstr. 3 - 5 55469 Simmern um 11 Uhr die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Simmern, Herrn Polizeirat Dennis Litz, statt. Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgängerin, Polizeirätin Katinka Schneider, verabschiedet. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021 (-50020, -50022) anzumelden.
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