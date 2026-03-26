Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Oberdürenbach/Niederzissen - Sachstand im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt am 21.06.2025 - Polizei bittet weiter um Mithilfe

Koblenz (ots)

Im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt zum Nachteil eines 7-jährigen Kindes am 21.06.2026 in Oberdürenbach führten die Staatsanwaltschaft Koblenz und die Kriminalinspektion Mayen vom 23.-25.01.2026 eine DNA-Reihenuntersuchung zum Abgleich mit einer tatrelevanten Spur durch.

Mittlerweile liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern erste Rückmeldungen zu den Tests vor, die allerdings bislang noch keine neuen Ermittlungsansätze geliefert haben. Die diesbezüglichen Untersuchungen dauern noch an.

Die Polizei bittet insbesondere die Personen, die den Termin zur Speichelprobe im Januar nicht wahrnehmen konnten, weiter um Mithilfe und bietet die Entnahmen einer Probe ohne vorherige Terminabsprache bei der Polizeiinspektion Remagen, In der Wässerschied 32, 53424 Remagen sowie bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Max-Planck-Straße 2, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler an.

Die betreffenden Personen wurden dazu seitens der Kriminalinspektion Mayen schriftlich informiert.

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