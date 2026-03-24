Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fliegerbombe in Fürthen wurde entschärft

Fürthen (ots)

In Bezug auf die am heutigen 24.03.2026 um 16:24 Uhr veröffentlichte Pressemeldung zum Fund einer Splitterbombe in der Nelkenstraße in Fürthen kann mitgeteilt werden, dass die Bombe um 19.15 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst ohne Zwischenfälle entschärft wurde.

Die für die Dauer der Entschärfung erforderlich gewordenen Evakuierungsmaßnahmen konnten unmittelbar nach der Entschärfung aufgehoben werden.

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