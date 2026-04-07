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Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen zu "Carfriday" und Osterwochenende 2026

StädteRegion Aachen (ots)

Die Polizei Aachen hat sich am Karfreitag (03. April 2026) an den landesweiten Kontrollmaßnahmen rund um den sogenannten "Carfriday" beteiligt und war in der gesamten StädteRegion Aachen im Einsatz. Ziel der Maßnahmen war es, illegale Tuningtreffen und Verkehrsverstöße frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Größere Treffen blieben aus, insgesamt verlief der Tag ruhig. Vereinzelt fielen Fahrzeuge den Einsatzkräften aufgrund technischer Veränderungen oder Fahrverhalten auf. Am Blausteinsee in Eschweiler trafen die Beamtinnen und Beamten etwa 30 Personen mit Fahrzeugen an. Die Kontrollierten verhielten sich kooperativ und unauffällig.

Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen am Karfreitag folgende Maßnahmen getroffen:

77 Verwarngelder erhoben, 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, 11 Strafanzeigen wegen Verkehrsvergehen geschrieben, 2 Fahrzeuge sichergestellt und 6 Kontrollberichte erstellt.

Darüber hinaus kam es im Stadtgebiet Aachen in der Schenkendorfstraße zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Fahrzeug sollte kontrolliert werden, dessen Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Fahrer und Beifahrerin konnten wenig später im Bereich Grüntal gestellt werden. In Alsdorf wurde zudem ein Mann festgestellt, der ohne Fahrerlaubnis einen Pkw führte.

Auch über das gesamte Osterwochenende war die Polizei Aachen im Einsatz, insbesondere zur Überwachung des Verkehrs in der Eifelregion:

Samstag, 04. April 2026

In Simmerath überwachten die Einsatzkräfte das Streckenverbot für Motorradfahrende auf der L128. Dabei wurden fünf Verwarngelder wegen Missachtung des Verbots erhoben. Zusätzlich wurden sieben Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Autofahrende erstellt.

Ostersonntag, 05. April 2026

Erneute Kontrollen in der Eifel führten zu 16 Verwarngeldern, vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auf der Jägerhausstraße in Lammersdorf stellten die Beamtinnen und Beamten außerdem vier Geschwindigkeitsüberschreitungen fest (zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h).

Ostermontag, 06. April 2026

Im Fokus stand erneut die Überwachung des Streckenverbotes für Motorradfahrende auf der L128 in Simmerath-Steckenborn. 55 Fahrerinnen und Fahrer verstießen gegen das Streckenverbot - entsprechende Verwarngelder wurden erhoben. Parallel dazu fanden Geschwindigkeitskontrollen statt. Auf der L128 wurden 487 Fahrzeuge gemessen bei erlaubten 70 km/h. Es wurden 6 Verstöße registriert, die mit fünf Verwarngeldern und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet wurden. Die höchst gemessene Geschwindigkeit lag bei 90 km/h. Die Hahner Straße stand ebenfalls im Fokus der Geschwindigkeitsverstöße. Es wurden 428 Fahrzeuge gemessen bei erlaubten 70 km/h. Es wurden 35 Verstöße registriert, wobei 28 Verwarngelder erhoben und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden. Ein Autofahrer wurde mit 143 km/h gemessen.

Die Polizei Aachen wird auch künftig an den Feiertagen und zu Saisonbeginn verstärkt unterwegs sein, um für Sicherheit auf den Straßen der StädteRegion zu sorgen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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