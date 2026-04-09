Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag zum Brandgeschehen im Alexianer-Krankenhaus

Aachen (ots)

Dienstagvormittag (07.04.2026) ist es zu einem Brand im Alexianer-Krankenhaus am Alexianergraben gekommen. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden, sodass Teile des Krankenhauses derzeit nicht genutzt werden können. Menschen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung vom 07.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6250908

Zwei Patienten waren nach dem Brandereignis abgängig. Unter ihnen befand sich der 21-jährige Bewohner des Zimmers, in dem der Brand ausgebrochen war und ein weiterer 26-jähriger Patient. Der 26-Jährige wurde am Mittwoch (08.04.2026) in Bochum von Einsatzkräften der örtlichen Polizei angetroffen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Aachen wurde der 21-jährige Bewohner bereits am Dienstag (07.04.2026) gegen 20:10 Uhr von Mitarbeitern des Ordnungsamtes in Stolberg angetroffen und von Einsatzkräften der Polizei Aachen wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen. (gw)

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