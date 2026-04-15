Polizei Aachen

POL-AC: Tätlicher Angriff in der Innenstadt - Mann greift Polizisten an

Aachen (ots)

Am Dienstagabend (14.04.26) hat ein offenbar verwirrter Mann auf dem Markt Polizisten verbal und physisch angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr gerade dabei, einen Sachverhalt aufzunehmen, als der Mann anfing zu stören. So beleidigte er die anwesenden Einsatzkräfte mehrfach. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Stattdessen leistete der 29-Jährige aus dem sauerländischen Sundern erheblichen Widerstand. Er schubste und ging mit erhobener Faust auf die Beamtinnen und Beamten zu. Danach schlug, trat und spuckte er. Einem Polizisten griff er in den Intimbereich, einer Polizistin zog er an den Haaren und versuchte, ihr einen Kopfstoß zu verpassen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, dem Mann Hand- und Fußfesseln anzulegen. Er wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Polizei blieben unverletzt und dienstfähig, begaben sich jedoch für eine ärztliche Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der hinzugezogene Notarzt ordnete die Einweisung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus an. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (sk)

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