Polizei Aachen

POL-AC: DIY-Kennzeichen überzeugt nicht - E-Scooter ohne Versicherung gestoppt

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Alsdorf (ots)

Kreativ war es auf jeden Fall - zulässig leider nicht.

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 19:15 Uhr (16.04.26) fiel dem Verkehrsdienst der Polizei Aachen ein E-Scooter auf, dessen Versicherungskennzeichen genauer betrachtet werden musste. Der Grund war schnell klar: Es handelte sich nicht um ein echtes Kennzeichen, sondern um eine selbstgemachte Version auf Papier.

Die Ausführung ließ wenig Zweifel daran, dass hier mit Filzstift nachgeholfen worden war. Eine anschließende Überprüfung bestätigte: Für den E-Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Das selbst gestaltete Kennzeichen sollte offenbar genau das kaschieren. Die Polizisten stellten die Eigenanfertigung sicher. Gegen den 52-jährigen Mann wurde ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Nach eigenen Angaben hatte der Mann den E-Scooter erst vor Kurzem gekauft. Die Fahrt war an dieser Stelle beendet.

Unser Hinweis: "Do It Yourself" ist bei Deko sicherlich eine gute Idee - bei Versicherungskennzeichen eher nicht. Besteht kein gültiger Versicherungsschutz, kann das im Falle eines Unfalls teuer werden. Kommt es zu einem Unfall, müssen die Sach- und Personenschäden sowie die Folgekosten beim Unfallgegner nämlich selbst gezahlt werden.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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