PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Trier (ots)

Am Donnerstag wurde ein 19-jähriger Algerier von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben; im Gegenzug erfolgte die Auslieferung eines 33-jährigen Montenegriners nach Luxemburg.

Gegen den Algerier lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Köln) wegen eines Vermögensdeliktes vor. Er ist dringend verdächtig, im April 2025 einem Passanten in Köln die Halskette gewaltsam entwendet zu haben. Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss des Vollzugs der Untersuchungshaft wurde er in eine nahgelegene Jugendstrafanstalt eingeliefert.

Kurz darauf erfolgte die Auslieferung des Montenegriners, ebenfalls wegen eines europäischen Haftbefehls. Dem bis dato in der JVA Trier einsitzenden Mann wird Geldwäsche, Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 08:37

    BPOL-TR: 35-Jähriger klettert auf Oberleitungsmast und erleidet Stromschlag

    Koblenz (ots) - Bereits am 25. Januar 2026 gegen 15:50 Uhr kam es im Bereich des Hauptbahnhofes Koblenz zu einem folgenschweren Unfall im Gleisbereich. Ein 35-Jähriger kletterte aus bisher unerklärlichen Gründen einen Oberleitungsmast hinauf und erlitt infolge eines sogenannten "Lichtbogens" einen Stromschlag. Zwei Zeuginnen des Unfalls berichteten unabhängig ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:50

    BPOL-TR: Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet

    Remagen (ots) - Nachdem bereits in der Nacht zum 14. Januar 2026 ins Unterwerk der Deutschen Bahn Energie in Remagen eingebrochen wurde, ereignete sich die gleiche Tat am 24. Januar 2026 gegen 20:20 Uhr erneut. Dabei wurden insgesamt zwei Rollen Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Das Gesamtgewicht von 900 - 1.000 kg legt den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter, inkl. Fahrzeug zum Abtransport, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:30

    BPOL-TR: Reisezug im Bahnbetriebswerk besprüht

    Trier (ots) - Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen innerhalb von zwei Stunden einen dort abgestellten Reisezug auf einer Gesamtfläche von 70 qm. Abgestellt war der Zug im Zeitraum 20. Januar 2026, 2:10 bis 4:10 Uhr. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren